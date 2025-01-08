¡Ö²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡×¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹âµé½»Âð³¹¤Ë»³²Ð»ö¤Î±êÇ÷¤ë¡Ä¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤äUCLA¶á¤¯¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÉ÷¡×¤ÇÈï³²³ÈÂç
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÉÕ¶á¤Ç¤Ï»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÐºÒ¤ÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¡£
¹âµé½»Âð³¹¤Ë¤Þ¤ÇÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¹âµé½»Âð³¹¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥ê¥»¡¼¥ºÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤äÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤âÄÌ¤¦Ì¾ÌçÂç³ØUCLA¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ë7Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»³¤Î°ìÉô¤«¤éÆÍÇ¡Çò±ì¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½Ö¤¯´Ö¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¯±ì¤Î²¼¤Ë¤Ï±ê¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹âµé½»ÂðÃÏ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¤ÎÏÆ¤Þ¤Ç±ê¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¼Ö¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë½»Ì±¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ½»Ì±¤Ï¡¢¡Ö²Ð»ö¤¬¤³¤ì¤Û¤É¼Ö¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤Ï¼Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µÖ¤ÎÃæÊ¢¤ä¥ä¥·¤ÎÌÚ¤¬Á´¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ»Î¤é¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ì¥ó¥¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ø¤â¤¦Æ¨¤²¤è¤¦¡£Êª¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆâÎ¦¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡È¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÉ÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´¥¤¤¤¿É÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢2024Ç¯12·îÃæ½Ü¤Ëµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥Þ¥ê¥Ö¤Ë¤âÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¶¯É÷¤¬¿á¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Èï³²¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏÅö¶É¤ÏÈó¾ï»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¡¢¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Î°ìÉô¤ò´Þ¤àÌó3Ëü¿Í¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£