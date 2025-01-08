1·î9ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤«¡¡ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡ÚÆÁÅç¡Û
¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆÁÅç¸©Æâ¤Ï1·î9Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á9ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
9ÆüÄ«6»þ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊ¿ÃÏ¤Ç3cm¡¢»³ÃÏ¤Ç10cm¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢9Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç5cm¡¢»³ÃÏ¤Ç20cm¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Æ±ÍÍ¤Ë10Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¤âÊ¿ÃÏ¤Ç5cm¡¢»³ÃÏ¤Ç20cm¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢ÃåÀã¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¤äÅÅÀþ¤Ê¤É¤ÎÃÇÀþ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀºîÊª¤ä¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤ÉÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£