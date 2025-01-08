5ÅÙ¸«¤µ¤ì¤¿¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦À»ºÚ¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¨¥í²Ä°¦¤¤¡×
¡¡17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦À»ºÚ¡Ê22¡Ë¤¬6Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û5ÅÙ¸«¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå»Ñ
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ø¾®°Ëâageha¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÀ»ºÚ¡£
¡¡X¤Ç¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ5ÅÙ¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö10ÅÙ¸«¤¯¤é¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÏInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë