『ライオン・キング』の主人公であるシンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>を描く『ライオン・キング:ムファサ』

2025年1月8日(水)、ディズニー史上、最も温かく切ない“兄弟の絆”の物語『ライオン・キング:ムファサ』の応援上映会を開催!

尾上右近さん、松田元太さん、MARIA-Eさんが登場したイベントの様子を紹介していきます。

ディズニー映画 超実写プレミアム吹替版『ライオン・キング:ムファサ』ムファサ&タカ 応援上映会

開催日:2025年1月8日(水)

この冬、ディズニー史上、最も温かく切ない“兄弟の絆”の物語『ライオン・キング:ムファサ』

イベントでは主人公ムファサ役を演じる尾上右近さんが登壇。

ムファサについては「雌ライオンとの関わりも多く、包容力のある器の大きいライオンだなと感じました。」と語り、

ムファサと恋に落ちる雌ライオン・サラビ役を演じるMARIA-Eさんも登壇。

ムファサとサラビが互いに芽生えた恋心について歌うラブバラード「聞かせて」を披露!

「ムファサのいろんな面、孤独などもある中でサラビと出会えた喜びを感じられる多幸感あふれる歌ですね」

「一緒に歌うのが2回目なのですが、もっと歌っていたいです。涙が出そうです!」

と感極まった様子。

さらにタカ役の松田元太さんも登場。

これまでのイベントで何度も舞台に登壇し、本当の兄弟のように仲の良い関係を築いていた2人。

タカについて聞かれると、「かわいらしいタカの一面もあればスカーになっていく過程を丁寧に演じたいと思いました。ディズニー作品を愛している方がたくさんいるので、スカー状態にならないように、みなさんの想いを大事にしながら大切に演じていきました」

MARIA-Eさんは、「声の表現の幅の広さがすごいなと思いました。」と絶賛!

尾上右近さんも「これまで取材の時でも何度もタカのことを誰よりも思っていると言っていたとおり、気持ちを注いで演じきったなと思いました」と松田元太さんの名演技に太鼓判を押していました。

右近さんの“ムファぶり”で闇落ちした“タカ”のセリフ「おれには何もない。ムファサが全て奪った」を披露!

そして、お馴染みとなった劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」を歌唱。

「ブラザー/君みたいな兄弟」を歌うたびに絆が深まっていく感じがするよね!とにこやかな笑顔でお話してくださいました。

松田元太さん:『ライオン・キング:ムファサ』はたくさんの方々が関わった映画なんですが、みんな愛を持ってやってきましたし、個人としても勉強になったところがありました。たくさんの人に見ていただけたら嬉しいです。

尾上右近さん:改めてこの作品を透して、他人事ってないんだよっていうことを伝える作品になっていると思います。そこにいろんな人たちいろんな存在の関わりがあってとにかくもう他の人のことは知らない自分が良ければ自分たちさえ良ければっていうことではないっていう意識は、自分自身もすごく大事なことだなっていうふうに思います。最高のエンターテイメントになっているのでみなさんに見ていただきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。

『ライオン・キング:ムファサ』作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

字幕版声優:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、マッツ・ミケルセン、ドナルド・グローヴァー、ブルー・アイビー・カーター、ビヨンセ・ノウルズ=カーター、ジョン・カニ、セス・ローゲン、ビリー・アイクナー、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ

超実写プレミアム吹替版声優:尾上右近、松田元太(Travis Japan)、MARIA-E、吉原光夫、和音美桜、悠木碧、LiLiCo、賀来賢人、門山葉子、佐藤二朗、ミキ亜生、駒谷昌男、渡辺謙

『美女と野獣』『アラジン』を超えるディズニー映画全世界No.1ヒット作『ライオン・キング』。

ディズニー史上、最も温かく切ない”兄弟の絆”の物語。

息子シンバを命がけで守った父ムファサ王。孤児であった彼の運命を変えたのは、ムファサの命を奪った“ヴィラン”スカーとの幼き日の出会いだった。

血のつながりを越えて兄弟の絆でむすばれた彼らは、冷酷な敵ライオンから群れを守るため、新天地を目指す旅に出るが…。

「ずっと“兄弟”でいたかった」──ムファサを偉大な王にした兄弟の絆に隠された、驚くべき“秘密”とは?

心ゆさぶる楽曲にのせて、『ライオン・キング』はじまりの物語を超実写版で描くキング・オブ・エンターテイメント!

超実写プレミアム吹替版声優・尾上右近&松田元太にインタビュー!ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』 超実写プレミアム吹替版声優・尾上右近&松田元太にインタビュー!ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』 続きを見る

シンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>!ディズニー映画 超実写吹替版『ライオン・キング:ムファサ』 シンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>!ディズニー映画 超実写吹替版『ライオン・キング:ムファサ』 続きを見る

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 尾上右近・松田元太・MARIA-E登壇!ディズニー映画 超実写プレミアム吹替版『ライオン・キング:ムファサ』ムファサ&タカ 応援上映会 appeared first on Dtimes.