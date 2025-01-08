¡íÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¹â¶¶ÑÛ¤¬Ì¥¤»¤ë34ºÐ¤Î¿§¹á¡¢ËËþ¥Ð¥¹¥È¤ò°î¤ìÍî¤È¤¹
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹â¶¶ÑÛ¤¬¡¢1·î7Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©FLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«»£±Æ¤µ¤ì¤¿¹â¶¶ÑÛ¤Û¤«¡¢¡ØFLASH¡Ù·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¡Ú14ÅÀ¡Û
¡ÖTHE MATCH2022¡×¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´vsÉðÂ¢Àï¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤Ë°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¶¶ÑÛ¡£2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÏÃÂê¤ÎI¥«¥Ã¥×Èþ½÷¤À¡£
¡Ø½µ´©FLASH¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇÑÔÒÉ÷¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë34ºÐ¤Î¿§¹á¤òÈþ¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¹æ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÅ·±©´õ½ã¡¢ËÅÄ¥ë¥Ê¡¢¸ÅÈªÆàÏÂ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢É¢±§¡¢Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÅ·¿´vsÉðÂºÀï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¦¹â¶¶ÑÛ¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«»£±Æ¤µ¤ì¤¿¹â¶¶ÑÛ¤Û¤«¡¢¡ØFLASH¡Ù·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¡Ú14ÅÀ¡Û
¡ÖTHE MATCH2022¡×¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´vsÉðÂ¢Àï¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤Ë°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¶¶ÑÛ¡£2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÏÃÂê¤ÎI¥«¥Ã¥×Èþ½÷¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¹æ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÅ·±©´õ½ã¡¢ËÅÄ¥ë¥Ê¡¢¸ÅÈªÆàÏÂ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢É¢±§¡¢Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÅ·¿´vsÉðÂºÀï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¦¹â¶¶ÑÛ¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä