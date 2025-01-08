¹À¥¤¹¤º¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡Ä¡×
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖLOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI POP-UP STORE ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¹À¥¤¹¤º
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï1·î2Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Â¼¾åÎ´»á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖLOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI¡×¥ê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Æ±¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤ò½Ë¤·¤Æ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¼¾å»á¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¹À¥¤¹¤º¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Koki,¡¢¥í¡¼¥é¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Awich¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤é¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¹À¥¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£Ç¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÁÍý¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë»¤·¤¤¤È¡Ø¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆü¾ï²½¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹À¥¤¹¤º
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï1·î2Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Â¼¾åÎ´»á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖLOUIS VUITTON ¡ß MURAKAMI¡×¥ê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Æ±¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤ò½Ë¤·¤Æ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¼¾å»á¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¹À¥¤¹¤º¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Koki,¡¢¥í¡¼¥é¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Awich¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤é¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
º£Ç¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÁÍý¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë»¤·¤¤¤È¡Ø¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆü¾ï²½¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£