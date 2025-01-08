¾ðÊó³È»¶¤ÇÂè»°¼Ô°ÑÀßÃÖ¡¡Ê¼¸ËÃÎ»ö¡ÖÏ³¤¨¤¤¤«Ä´ºº¡×
¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ï8Æü¡¢¼«¤é¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤òºî¤Ã¤¿¸µ¸©´´Éô¤Î»äÅª¾ðÊó¤È¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë³È»¶¤·¤¿ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ò7Æü¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Ï³¤¨¤¤¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤ÐÉ¬Í×¤Ê²þÁ±ºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿Ê£¿ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤Ï¸µ¸©´´Éô¤ÎÃËÀ¤Î¸øÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤ÆX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤ËÎ®¤ì¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¸©¤¬ÊÝÍ¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤È¤ÎÆ±°ìÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ï³¤¨¤¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£