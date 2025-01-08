¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ°÷¤Î30ÂåÃË¤¬2024Ç¯11·î¤Ë²ÆìËÜÅçÆâ¤Ç½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤«¡¡½ñÎàÁ÷¸¡¸å¤Ë¸©·Ù¤¬³µÍ×¤ò¸©¤ËÅÁÃ£
¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ°÷¤ÎÃË¤¬½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¡£
¤½¤Î¸å¡¢³µÍ×¤¬¸©¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ°÷¤Î30Âå¤ÎÃË¤Ç¡¢2024Ç¯11·î¡¢²ÆìËÜÅçÆâ¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤Ë¤è¤ëÀÈÈºá»ö·ï¤Î¾ðÊó¤¬²Æì¸©¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÌÊóÂÎÀ©¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2²óÌÜ¤Ç¡¢8Æü¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¸å¤Ë¸©·Ù¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¤Æ³µÍ×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£