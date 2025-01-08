»àµî¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î¡È»äÅª¾ðÊó¡ÉÏ³¤¨¤¤ÌäÂê¡¡Ê¼¸Ë¡¦ÀÆÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬Ä´ºº¤Î¤¿¤á¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÀßÃÖ
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»äÅª¤Ê¾ðÊó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ä´ºº¤Î¤¿¤á¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤Ç¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î¸øÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿»äÅª¤Ê¾ðÊó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¡¢2024Ç¯11·î¡¢¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤Ë¤è¤êSNS¾å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÊó¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸©¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï7ÆüÉÕ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¦ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡§
¸©ÊÝÍ¾ðÊó¤ÎÏ³¤¨¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ø±×ÄÌÊó¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡¢¾ðÊó¤¬³°Éô¤ËÎ®½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¡¢¸¶°ø¤äÇØ·Ê¤òµæÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¸©¤Ï2024Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤éÄ´ºº¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£