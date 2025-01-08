¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Û´äÃ«ËãÍ¥¡¡¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡õ¥Ö¥ëÃæÌîÄ¶¤¨¤Ø¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃÂê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£Ç¯¤Ç£µ£±²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£´¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÇÏÃÂê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î´äÃ«ËãÍ¥¡Ê£³£±¡Ë¤¬àÂçÀèÇÚÄ¶¤¨á¤òÀë¸À¤À¡£
¡¡£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¼«¤é¤¬Áª¤ó¤ÀÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤È²ñ¼Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÃåÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÃåÊª¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÀ¤À¤È¥¹¡¼¥Ä¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï½÷»Ò¤ÎÆÃ¸¢¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤È¤â¤ËÏÃÂê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¥Ö¥ëÃæÌî¡Ê£µ£·¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£¡ÖÏÃÂê¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥×¤µ¤ó¡¢¥Ö¥ë¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ïÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÏÃÂê¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃÂê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¿·¤¿¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£