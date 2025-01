現地時間の2025年1月7日、イギリスの法務省とアレックス・デイヴィス・ジョーンズ議員が「性的に露骨なディープフェイクの作成は犯罪になる」と発表しました。Government crackdown on explicit deepfakes - GOV.UKhttps://www.gov.uk/government/news/government-crackdown-on-explicit-deepfakes

Britain to make sexually explicit 'deepfakes' a crime | Reutershttps://www.reuters.com/world/uk/britain-make-sexually-explicit-deepfakes-crime-2025-01-07/UK confirms plans to criminalize the creation of sexually explicit deepfake content | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/07/uk-confirms-plans-to-criminalize-the-creation-of-sexually-explicit-deepfake-content/U.K. to Make Creation of Sexually Explicit Deepfakes Criminal Offensehttps://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/uk-sexually-explicit-deepfakes-criminal-offense-1236102917/性的に露骨なディープフェイクについて、イギリス政府は「(ディープフェイクを用いて作成された)超現実的な画像の急増は驚くべき速度で進んでおり、被害者、特に標的となることが多い女性や女児に壊滅的な被害をもたらしています」と述べました。そこで、イギリス政府は街をより安全にするという使命の一環として、オンライン上での卑劣な虐待行為を取り締まるべく、性的に露骨なディープフェイクを作成することは犯罪になると発表しました。性的に露骨なディープフェイクを作成した場合、訴追される可能性があります。また、ディープフェイクの作成だけでなく、共有でも起訴される可能性があるとイギリス政府は説明しました。これについて、政府は「この措置は忌まわしい行為を取り締まるだけでなく、本人の同意なしに性的に露骨なディープフェイクを作成することに言い訳の余地がないことを明確にするためのものです」と記しています。ジョーンズ議員は「女性の3人に1人がネット上での虐待の被害者となっていることは容認できない事実です。この屈辱的で忌まわしい形の性差別主義が常態化することは許されざることです。政府は変革計画の一環として、どのような形であれ女性に対する暴力に厳しく対処していきます」「これらの新しい犯罪は、人々がオンラインで被害に遭うことを防ぐのに役立ちます。政府は犯罪者に対して警告を発しています。彼らは法の完全な執行に直面することになるでしょう」と述べました。この他、政府は「本人の同意なしに親密な画像を撮影すること」や「犯罪目的で撮影機器を設置すること」も犯罪になると説明しました。すでに「同意なしに親密な画像を共有すること」および「撮影した親密な画像を共有すると脅すこと」は違法ですが、「スカートの中を盗撮する」など、特定の状況下で同意なしに画像を撮影することだけがこれまでは違法と定義されていました。今後、イギリスでは同意なしに性的な画像を撮影した場合、最長2年の禁固刑に処されます。また、自分または他人が同意なしに性的な画像を撮影できるように機器を設置した場合も、最長2年の禁固刑に処されることとなるそうです。今回の発表は、性的に露骨なディープフェイクの作成を禁止するという政府のマニフェストと、親密な画像に関する法務委員会の勧告を実現するものであるとし、「これにより、同意なしに親密な画像を共有するという既存の犯罪に加え、法執行機関は同意のない親密な画像の乱用に効果的に対処することができるようになります」とイギリス政府は語りました。これらの新たな犯罪は、2024年9月に政府がオンライン安全法の優先犯罪として親密な画像の共有犯罪を追加する措置を取ったことを受けて制定されたものです。これにより、プラットフォームにはこの種のコンテンツを根絶して削除する責任が課せられ、適切な対処をしない場合はイギリスにおける電気通信・放送等の規律・監督を行う規制機関であるOfcomによる強制措置を受けることになります。なお、今回の発表の詳細は後日発表予定ではあるものの、詳細情報としてイギリス政府は以下の7点を共有しています。・性的に露骨なディープフェイクが犯罪であるという点は、成人画像にも適用されます。これは画像が子ども(18歳未満)の場合、この行為がすでに違法であるためです。・ディープフェイクを含む親密な画像を共有したり、共有するよう脅迫したりすることは、オンライン安全法2023で改正された2003年性犯罪法の下ですでに犯罪となっています。・政府は個人の私的行為の録画と衣服の下の映像の録画に関連する既存の2つの盗撮犯罪を廃止し、一連の新たな犯罪に置き換えます。・同意や合理的な信念なしに、親密な写真や動画を撮影することは違法です。・同意なしに、不安・苦痛・屈辱を与える目的で、親密な写真や動画を撮影することは違法です。・同意や合理的な信念なしに、自分や他人の性的満足を目的として、親密な写真や動画を撮影することは違法です。・同意なしに親密な画像を撮影するという3つの犯罪行為のうち、1つを自分自身または他人が犯せるようにする意図を持って機器を設置・改造・準備・維持する行為は違法です。