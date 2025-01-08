ÆüËÜ¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Û¤í¿ì¤¤2SHOT¡ªNCT¡¦¥æ¥¦¥¿¤Î°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤¬ÏÃÂê¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¡©¡×
NC£Ô¡¦¥æ¥¦¥¿¤¬°Õ³°¤Ê¸òÎ®´Ø·¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤É¤¨¤é¤¤ÃËÁ°¡×NCT¥æ¥¦¥¿¤Î¡È±ð¤Ã¤Ý¥ª¡¼¥é¡É
¥æ¥¦¥¿¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖµËÊ¿¤Î·»µ®¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¥æ¥¦¥¿¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄÇÌ¾µËÊ¿¤È¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤È´é¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿¤Û¤í¿ì¤¤»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤×¤ê¤Á¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö3ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¡©¡×¡Ö¤æ¤¦¤¿·¯¤Î¿ÍÌ®¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥¦¥¿¤ÏºòÇ¯11·î13Æü¤ËÆüËÜ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDepth¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡þ¥æ¥¦¥¿ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÃæËÜÍªÂÀ¡£2016Ç¯7·î¡¢NCT 127¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥ê¡¼¥É¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤¹¡£2012Ç¯¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SM¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ëþ16ºÐ¤Î»þ¤ËÅÏ´Ú¡£Ìó4Ç¯´Ö¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØHiGH¡õLOW THE WORST X¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£