¡Ú·Ù²ü¡ÛÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç°Û¾ïµ¤¾Ý¡¡É¹ÅÀ²¼40¡î¤ÇÃæ¹ñ¡¦²«²Ï¤Ë¡ÖÉ¹¤Î²Ö¡×¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇºÇ°¤ÎÂçÀã¡¢Èó¾ï»öÂÖÀë¸À¤â¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÏÅß¤Î¹¿¿åÈ¯À¸
µ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼40ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñËÌÉô¤ÎÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢¸·¤·¤¤´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ´¨Ãå¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤Ä¤²¤ÏÅà¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢À¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡ÖÉ÷¤¬´é¤Ë¿Ë¤ò»É¤¹¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢ºî¶È¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¡£¤ä¤á¤¿¤é¡ÊÂÎ¤¬¡ËÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅà¡Ê¤¤¡Ë¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤â¡£
Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿²«²Ï¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ¹¤Î²Ö¡£
¿å²¹¤ä¿åÎ®¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÀî¤Î°ìÉô¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇ°¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢ÃæÀ¾Éô¤òÃæ¿´¤ËÅß¤ÎÍò¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥¿½£¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÀãÊø¤Î±ÇÁü¡£
¤´¤¦²»¤È¤È¤â¤ËÂçÎÌ¤ÎÀã¤¬Ç÷¤ê¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»£±Æ¼Ô¤¬Áë¤òÊÄ¤á¤¿½Ö´Ö¡¢Àã¤¬¼Ö¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂçÀã¤Ç¡¢¥«¥ó¥¶¥¹½£¤ä¥ß¥º¡¼¥ê½£¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î½£¤Ç¤ÏÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¤Ë¤ÏÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¡¢¼Ö¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¤Î¼þ¤ê¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤¬½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åß¤ÎÍò¤ÏÅì¤Ø°ÜÆ°¡£
¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢´±¸øÄ£¤ä¸øÎ©³Ø¹»¤Ê¤É¤¬Î×»þÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÏÅß¤ÎÍò¤Ë¤è¤ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÉô¤Ç¤Ï5Æü¡¢É¹ÅÀ²¼¤Îµ¤²¹¤ÎÃæ¡¢ÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢°ì»þ1Ëü2000¸®°Ê¾å¤Î²È²°¤¬ÄäÅÅ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¹ß¤Ã¤¿±«¤ÈÀã²ò¤±¤Î±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤Ç¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÆîÅìÉô¤Î³¹¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î²È¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÅö¶É¤Ï¡¢Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ê°ìÉô¤Ç¹¿¿å¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£