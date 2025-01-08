¡Ú·Ù²ü¡Û¡ÖÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×ÀÄ¿¹»Ô¡ÈºÒ³²µé¤Î¹ëÀã¡É¤Ç·úÊªÅÝ²õ¤¬Áê¼¡¤°¡Äµ¤¾ÝÄ£¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¹µ¤¨¤Æ¡×¡¡´ôÉì¡¦ÇòÀî¶¿¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÏÂçÀã¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤È¤Ï¡×
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨ÇÈ¤¬ÎóÅç¤Ë½±Íè¡£
ºÒ³²µé¤Î¹ëÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎ³¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊâÆ»¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÇØ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëµðÂç¤ÊÀã¤Î»³¤¬¡£
»ÔÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤Î»ë³¦¤Ï¡¢ÀÄ¤¤Æ»Ï©¤Î´ÇÈÄ¤â¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¸»ú¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àã¤Î½Å¤ß¤Ç·úÊª¤¬ÅÝ²õ¡£
ÄÅ·ÚÊ¿Ìî¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¤¢¤ëÈÄÌøÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÅÝ²õÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥´ÇÀ²È¤ÎÁÒ¸Ë¤Î²°º¬¤Ï²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÇÀµ¡¶ñ¤ä2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¤¥¯2Âæ¡¢ÊÆ240kg¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÇÀµ¡¶ñ¤ä¼Ö¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾®²°¤¬¡¢ºÒ³²µé¤Î¹ëÀã¤Ç²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®Ìò¾ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢14·ï¤Î²È²°¤äÁÒ¸Ë¤¬ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿¹¸©¤Ï¡¢10»ÔÄ®Â¼¤ËºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò·è¤á¡¢ÅÝ²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë½»Âð¤Î½üÀã¤Ê¤É¤òÊä½õ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÏÎóÅç³ÆÃÏ¤Ë¡£
Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»³¡¦¹â²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ä¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÈÅö¤¿¤ê¡¢1cm¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å2»þ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤«¤é¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ÎÀÖ¤¤¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬¸÷¤ë½ÂÂÚ¸½¾ì¡£
´ôÉì¡¦·´¾å»Ô¤Î¹ñÆ»156¹æÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÀãÆ»¤Ç°ì»þÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¼Ö¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·´¾å»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç45cm¤Î¥É¥«Àã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤ËÌÎ¦Æ»¤Ï¡¢·´¾å»Ô¤ÎÇòÄ»¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¹â»³»Ô¤ÎÈôÂÍÀ¶¸«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤¬¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡£
U¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ä»º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇòÀî¶¿¤¬¤¢¤ëÇòÀîÂ¼¤Ç¤Ï¡¢Àµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë54cm¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÀî¶¿¤Ø¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÀãÆ»¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤â¡Ö¼ÖÀþ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë±¿¹Ô¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¼è¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Àã¤Î¤ï¤À¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î½¸Íî¤¬¤¢¤ëÇòÀî¶¿¤ØÃå¤¯¤È¡¢ÂçÀã¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÀã¤Ç¤¹¤´¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡£¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÏÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àã¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤ÊÀã¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Ø¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¡£
¤½¤Î¤¿¤áÃæ¹ñ¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬¡¢Àã¿¼¤¤Æ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅ¸Ë¾Âæ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿»þ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀã¤¬¹ß¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ìÄø¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ê¤é5Ê¬¤Û¤É¤ÇÃå¤¯Æ»¤â¡¢Àã¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¤¿¤á¡¢20Ê¬¤Û¤É¤«¤±Å¸Ë¾Âæ¤ËÅþÃå¡£
¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î½¸Íî¤¬Àã¤ÇÇò¤¯À÷¤Þ¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤¢¤È¡¢µÞ¤ÊÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ëÃÏ¿áÀã¤¬¡£
Àî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤âÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶²¤ë¶²¤ëÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ´ØÅìÍ¿ô¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¡¢·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤Ï¡¢7Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀÑÀã20cm°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Ï¡¢3Ï¢µÙ¤Î´ØÅì¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´¨ÇÈ¤ÎÌ¾»Ä¤Ç¤³¤Î½µËö¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï¢µÙ¤Î´ØÅì¤Î±«¤ÈÀã¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃæÆü¤Î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¸á¸å¤«¤éÅìµþ¤ËÇò¤¤Àã¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´¤Ç¤â¤ß¤¾¤ì¤«¤éÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀã¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£