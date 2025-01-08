ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake、コラボライブ＜M bit Live＞を期間限定YouTube無料配信
ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotakeによる一夜限りのコラボレーションライブ＜M bit Live #3＞が2025年1月13日に渋谷 Spotify O-EASTで開催される。同公演の模様がM bit ProjectオフィシャルYouTubeチャンネルにて、1月24日18時より1週間限定で無料配信されることが発表となった。
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake 画像
“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクトが＜M bit Project＞であり、一夜限りのアーティストコラボレーションライブが＜M bit Liv＞となる。その第1弾はOriginal Love Jazz Trio × STUTS、第2弾はUA × アイナ・ジ・エンドを迎えて行われ、両公演ともにソールドアウトを果たした。
■＜M bit Live #3 ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake＞アーカイブ配信
配信URL：https://www.youtube.com/@mbitproject
視聴料：無料
■＜M bit Live #3 ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake＞
open17:00 / start18:00
出演：ASIAN KUNG-FU GENERATION / Omoinotake
▼チケット
6,900円(税込)
※SOLD OUT
主催：M bit Live 実⾏委員会
後援：J-WAVE
企画制作：ワイズコネクション
（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
関連リンク
◆M bit Project オフィシャルサイト
◆M bit Project オフィシャルX
◆M bit Project オフィシャルInstagram
◆M bit Project オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルサイト
◆Omoinotake オフィシャルサイト