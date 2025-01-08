»Å»öÆ»¶ñ¤ÏÃÇ¼ÎÎ¥¤Ç¤¤Æ¤â¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥¿¥¯¡¿¤ä¤Þ¤·¤¿¤Ò¤Ç¤³¤È¥«¥ì¡¼Âô·°¤Î¥ª¥¿¥¯¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¨
ÃÇ¼ÎÎ¥¤È¤Ï--¿·¤¿¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡ÖÃÇ¤Á¡×¡¢²È¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡Ö¼Î¤Æ¡×¡¢Êª¤Ø¤Î¼¹Ãå¤«¤é¡ÖÎ¥¤ì¤ë¡×¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¿´¤Þ¤Ç²ò¤Êü¤¿¤ì¡¢¤â¤Ã¤È¤´µ¡·ù¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÍýÇ°¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥¿¥¯¤À¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤óÍß¤·¤¤¤·¡¢Çã¤Ã¤¿¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Êª¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£Éô²°¤Ï»¶¤é¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¿¥¯¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¡£¤À¤¬ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¥â¥Î¤òÀ°Íý¤·¤Æ¥¥ì¥¤¤ÊÉô²°¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¿Í¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´êË¾¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¡Ö¥ª¥¿¥¯¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥¯¥¹¥¿¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥°¥Ã¥º¡¢Éþ¡Ä¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ë¥ª¥¿¥¯¤Î¼ÂÂÖ¤ò´Ñ»¡¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì¡²è²È¡¦¥«¥ì¡¼Âô·°»á¡õ¤ä¤Þ¤·¤¿¤Ò¤Ç¤³»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¡ÈÃÇ¼ÎÎ¥¡É¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ÃÇ¼ÎÎ¥¤Ï¤ä¤Þ¤·¤¿¤Ò¤Ç¤³¸Ä¿Í¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×26ËüÉô¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È½ñÀÒ¡Ø¥á¥¤¥¯¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊÑ¤Ê¤Î¤ÇÍ§Ã£¤ÎÈþÍÆÉô°÷¤Ë¥³¥Ä¤òÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÌ¡²è¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÈþÍÆÉô°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëBA¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¡Ë¡£Ë¿ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÈþÍÆÉô°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï½ÅÅÙ¤Î¥ª¥¿¥¯¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥á¥¤¥¯¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Á¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÌ¡²è²È¤ÎµÈÀî·ÊÅÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÂçÂÎ¤Î¿Í¤Ï½¸¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ë¡×¤ÈÈà½÷¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤ÏÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎË¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Î¥°¥Ã¥º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤·1Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¥¥ã¥éÅù¿ÈÂç¡Ë¤Î¿ä¤·¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤é²¿É´Ëü¤·¤Æ¤âÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤é³Ð¸ç¤¬°ã¤¦¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤¿¤éÉ¬¤ºÇã¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊÒÌÜ¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¤±¤ÏÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èá¤·¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡ÊBA¥Ñ¥ó¥À¡Ë
¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç½¸¤á¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿ä¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼¡¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£´°Çä¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤À¤«¤é¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ï¡Ö¤ªÉÛ»Ü¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¶¯¤¤¤È¤«¡£
¡Ö¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¡£°ì´ü°ì²ñ¡¢¿ä¤·¤ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Ë¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤«¤éÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇã¤¨¤º¡¢µã¤¯¤Û¤É¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¡ÊBA¥Ñ¥ó¥À¡Ë
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¤Î¥ª¥¿³è¤Ã¤ÆÌ¿¥®¥ê¥®¥ê¡£º£¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼º¤¦¤è¤¦¤Ê´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊµÈÀî¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥¿¥¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼è¼ÎÁªÂò¤Ç¤¤ë¥ª¥¿¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»Å»öÆ»¶ñ¤ÏÃÇ¼ÎÎ¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ©¤è¤ê»éÀÈ©¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¥Ô¥ó¥¯¤È¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Ï°ã¤¦¤«¤é¡¢Î¾Êý»Ä¤¹¡£¥á¥¤¥¯¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤Ï¡È¤³¤ì¤Ï¡Ä¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡É¡ÊÆ±¤¸³¨ÊÁ¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó2¸Ä¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ë¡×¡ÊBA¥Ñ¥ó¥À¡Ë
¸½ºß¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¤ò¾þ¤ëÊÉ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´½²³¤Ë4Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¿ä¤·¤À¤±¤Ç¤âÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ò¥Ï¥Þ¤ë·Ð¸³¤Ï¡¢¼Â¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È by ¤ä¤Þ¤·¤¿¤Ò¤Ç¤³¡Ó
¿ä¤·³è¤Ë¿ä¤·¥°¥Ã¥º¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¡¢
¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥È¡¢¤½¤ó¤Ê¥â¥Î¤Ë½Ð°©¤¨¤¿¹¬±¿¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¥Þ¤ë¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¡¢¼Â¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Í¤êÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤âÆ±¤¸¡£
ÃÇ¼ÎÎ¥¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤Ê¿Í´Ö¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¡¢Ãç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ºÇ¾åµé¤Î´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡£
°ã¤¤¤Ï¡¢´î¤Ó¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤¬¸·Áª¤µ¤ì¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¸½¾Ý¤¬¿¿µÕ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿ä¤·³è¤È¤Ï±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð°©¤¤¡¢¥ª¥¿¥¯¤È¤Ï¤È¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¡£
¤¤¤¨¡¢±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï½ÉÌ¿!?
¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î½ÉÌ¿¤Ë´î¤ó¤Ç¿È¤òÅê¤¸¡¢¡Ø¤ªÉÛ»Ü¡Ù¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤·¤Æ¡¢µæ¶Ë¤Î´êË¾¡Ø´½²³¤Ë4Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¿ä¤·¥¥ã¥é¡Ù¤ò³ð¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ä¤Þ¤·¤¿ÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥´¥¥²¥ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤ÈÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤òÃÎ¤ê¡¢¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¼è¤ê¡¢Ê¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¥´¥¥²¥ó¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤µ¤Æ¡¢´½²³¤Ë4Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¿ä¤·¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÁê¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£Çº¤à¤Ê¤é¡¢¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡üBA¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½ñÀÒ
¡ØÂ³ ¥á¥¤¥¯¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊÑ¤Ê¤Î¤ÇÍ§Ã£¤ÎÈþÍÆÉô°÷¤Ë¥³¥Ä¤òÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë
¡Ö·ë¶É¡¢º£¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¡¢¤Þ¤¿¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤â¡Ä¡Ä¡×´éÌÌÌÂ»Ò¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤¬¡¢ºÆ¤ÓÍ§Ã£¤ÎÈþÍÆÉô°÷¤ËÊ¹¤¯¡ª¡Ö´ðÁÃ¤ò³Ø¤ó¤À¤é¼¡¤Ï±þÍÑ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´ðÁÃ¡¢¤½¤·¤Æ´ðÁÃ°ÊÁ°¤ËÌá¤ì¤ë¡×°ìºý¡£¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë