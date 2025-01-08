É×¤¬¥»¥Ö¥ó¤ò3¸®¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡Ö¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡×
²ñ°÷À©ÁÒ¸Ë·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ø¥³¥¹¥È¥³¡Ù¤È¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Ð¥í¥ó¥Þ¥Þ¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤ò3¸®¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ð¥í¥ó¥Þ¥Þ¤Ï1·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2025¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÁÍý¤¬¡ÖÈÖÁÈ½ªÎ»»þ¤«¤é¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÈ¯Çä¤ÈÊ¹¤¡×¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ×¤¬µÞ¤¤¤Ç½Ð³Ý¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¥»¥Ö¥ó¤ò¡×3¸®¤Ï¤·¤´¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Ìµ»ö¤Ë¹ØÆþ¤·¡ÖÉ½¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡ª¡×¤ÈÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ç»î¿©¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ø³¤Ï·¥Á¥ê¡õ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡Ö³¤Ï·¤¬¤¿¤·¤«4¤Ä¡©¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤¢¤È¤«¤é¤¯¤ë¿É¤µ¡×¡Ö¤´ÈÓ¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ø¹õ¸ÕÜ¥¹á¤ëñ»Ò¡Ù¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ñ»Ò¡×¡Ö·ë¹½¿É¤¤¡©¤«¤â¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡Ö¤Þ¤À¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£