¼«ºî¤Î¡Ö¥³¥¤¥ë¥¬¥ó¡×½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡20ÂåÃËÀ­¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡¡ÅìµþÃÏ¸¡

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¼§ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ÂÃÆ¤òÈ¯¼Í¤Ç¤­¤ë¼«ºî¤Î¡Ö¥³¥¤¥ë¥¬¥ó¡×¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡20Âå¤ÎÃËÀ­¤ÏµîÇ¯¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¼«Âð¤Ç·ý½Æ1Ãú¤ò½ê»ý¤·¤¿½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î·ý½Æ¤ÏÅÅ¼§ÀÐ¤Î¼§ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ÂÃÆ¤òÈ¯¼Í¤Ç¤­¤ë¥³¥¤¥ë¥¬¥ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼«¿È¤ÇºîÀ®¤·¡¢»î¤··â¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¤³¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ïº£·î7ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£