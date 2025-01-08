DEAN & DELUCA¡ÖÅ·Á³À÷¤á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×È¯Çä¡ª¡¡Å·Á³ÁÇºà¤ÇÀ÷¤á¤ë¡íÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡í¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¡
¡¡¡ÖDEAN ¡õ DELUCA¡×¤Ï¡¢1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖÅ·Á³À÷¤á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÈ¤«¤¤¿§Ì£¤¬¥¹¥Æ¥¡ª¡¡DEAN & DELUCA¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡É¥Ð¥Ã¥°¾ÜºÙ¡õ²Á³Ê°ìÍ÷
¢£3¿§Å¸³«
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÅ·Á³À÷¤á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢ËÜÍèÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Æâ¼ùÈéÀ÷¤á¤ÎÄ«¾Æ¤±¤ò»×¤ï¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¡¢»ÞÀ÷¤á¤Î²¹¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤äÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢ÍÕÀ÷¤á¤Î²º¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î3¼ïÎà¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¼«Á³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸À÷ÎÁ¤Ç¤â»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÈ¤«¤¤¿§Ì£¤¬¥¹¥Æ¥¡ª¡¡DEAN & DELUCA¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡É¥Ð¥Ã¥°¾ÜºÙ¡õ²Á³Ê°ìÍ÷
¢£3¿§Å¸³«
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÅ·Á³À÷¤á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢ËÜÍèÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Æâ¼ùÈéÀ÷¤á¤ÎÄ«¾Æ¤±¤ò»×¤ï¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¡¢»ÞÀ÷¤á¤Î²¹¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤äÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢ÍÕÀ÷¤á¤Î²º¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î3¼ïÎà¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¼«Á³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸À÷ÎÁ¤Ç¤â»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£