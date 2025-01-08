°æ¾åºé³Ú¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ò²ÈÂ²6¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡ÖÊì¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÁ´°÷Â·¤¦¤³¤È¤¬µ®½Å¤Ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¡Ê25¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¡ÄÂç³¢Æü¤Ë²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡Ö¤½¤Ð¤È¤«¤ÍÈ¤²¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖËå¤¬¥³¥ó¥Ç¥¸¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²ÈÂ²6¿Í¤Ç²á¤´¤»¤ÆÊì¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡£¤¤¤Þ¤Ç¤ÏËå¤â°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´°÷Â·¤¦¤³¤È¤¬µ®½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¹¤°æ¾å²È¡ªº£Ç¯¤â¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤È²á¤´¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¼Â²È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆåºÎï²á¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª²È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ì¿¿°ìËç°ìËç¤«¤é²¹¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Û¥Ã¤ÈÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£