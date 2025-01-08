¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û8ÆüÌë～10Æü¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÀã¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¡¡´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¡¡²¬»³¡¦¹áÀî
ÄÅ»³»Ô»³ËÌ¡¡¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í
¡¡8Æü¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç²¬»³¸©¤ÎËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¤ÎÄÅ»³»Ô¤Ï¡¢¤·¤È¤·¤È¤ÈÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å4»þ¸½ºß¤Ç¡¢ºÇÂç¡¢¿¿Äí»Ô¤Î¾åÄ¹ÅÄ¤Ç13cm¡¢¿·¸«»Ô¤ÎÀé²°¤Ç14cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Àã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º8ÆüÌë¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©ËÌÉô¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆîÉô¤Ï¡¢ËÌÉô¤Ë¤¢¤ëÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ë¤ï¤«Àã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡9Æü²¬»³¸©ËÌÉô¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢Í¼Êý°Ê¹ßÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÑÀã¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ï¡¢Ä«¤Ï»³±è¤¤¤ÇÀã¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È³ÆÃÏ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²¬»³¸©ËÌÉô¤ÎÀã¤Ï10Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¤½¤¦¤Ç¡¢Àã¤Î¥Ôー¥¯¤Ï9ÆüÍ¼Êý¤«¤é10ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£