¡ÖÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢Êõ¤¯¤¸ÅöÁª·ë²Ì¤òÊó¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½é·Ø¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎÅöÁª¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÊÉ×ÌÚÁï¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖHappy new year¡ª¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤«¤é»Ï¤á¡¢¡Ö¹±Îã¤Îºî»ì²È¾®ÃÝ¤µ¤ó¤È½é·Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÏÂçµÈ¡×¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü ³«Éõ¼°¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª3000±ß¡ª¡×¤ÈÊõ¤¯¤¸¤ÎÅöÁª¤òÊó¹ð¤·¡¢½é·Ø¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¹ØÆþ¤·¤¿Êõ¤¯¤¸¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3000±ßÅö¤¿¤ê¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅöÁª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊõ¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í ¤½¤ì¤âÂô»³¡×¡Öº£Ç¯¤âÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£