±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¥Ä¥¢ー¤ò9¿Í¤Î¼Ì¿¿²È¤¬ËÂ¤°¼Ì¿¿½¸¡ØNINE STORIES¡ÙÈ¯Çä·èÄê

■New Galleryにて宇多田ヒカル写真展の開催も決定!

デビュー25周年を迎えた宇多田ヒカルの6年ぶりとなる全国ツアー『SCIENCE FICTION TOUR 2024』を9人の写真家の視点で取り収めた写真集『NINE STORIES』が、3月21日に刊行される。

また、写真集の刊行を記念し、東京・神保町のNew Galleryにて3月7日から3月30日まで写真展を開催。会期中は一部作品のオリジナルプリントの販売も予定している。

J.D.サリンジャーの短編小説から引用し命名された本プロジェクト『NINE STORIES』は、開催された9つの都市それぞれの物語を9人の写真家が紡ぎ、宇多田ヒカルのライブ・音楽を捉えるもの。

写真家には、木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳という、それぞれ独自の視点と表現を持つ9名が参加。「覗見」「断片」「身体性」「溢光」「関係性」「自己投射」「カレイドスコープ」「同時性」「存在」という9つの視点から、様々な事象や風景を、各々の視点で切り取る。一部の写真は2024年のツアー中、Instagramの宇多田ヒカルSTAFFアカウントにて順次公開され、大きな話題を呼んだ。

写真集の予約販売は1月8日より、HIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store、Amazon他各ECサイトにてスタート。詳細は『NINE STORIES』特設サイトまで。

また、HIKARU UTADA Official Store及びNew Gallery Storeにて9冊セットを予約購入した人には、HIKARU UTADA NINE STORIES予約特典オリジナルグッズがプレゼントされる。

■『NINE STORIES』概要

プロジェクト名はアメリカの小説家、J.D.サリンジャーの短編小説のタイトルより命名。その珠玉のストーリーの如く、9つの都市で開催された宇多田ヒカルの物語(ライブ)を、木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳といった現代を代表する作家たちがそれぞれ独自の視点で切り取り、写真という視覚言語を用いて紡いでいく。

宇多田ヒカルという稀代のアーティストだからこそなしえた、最高峰の写真家たちとのコラボレーションと、そこから生まれた今までにない新しいライブ写真/写真集のかたち。宇多田ヒカルのライブ、ひいては宇多田ヒカルという存在を、写真家の視点を通して、5年後も、50年後も、100年後もその先も、永遠に遺るものとして世の中に打ち出す。

9つの視点

福岡公演:木村和平「覗見」

愛知公演:鈴木親「断片」

埼玉公演:細倉真弓「身体性」

宮城公演:川内倫子「溢光」

東京公演:森山大道「関係性」

台北公演:John Yuyi「自己投射」

香港公演:Wing Shya「カレイドスコープ」

大阪公演:ホンマタカシ「同時性」

神奈川公演:野口里佳「存在」

※単冊の販売はHIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store及びAmazonのみでの取り扱い。

※予約特典は数量限定、なくなり次第終了。

※予約特典はBOXのみ対象。

※予約特典の詳細は後日発表。

書籍情報

2025.03.21 ON SALE(予定)

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』

イベント情報

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』

03/07(金)~03/30(日) 東京・New Gallery

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

『NINE STORIES』特設サイト

https://newgallery-tokyo.com/ninestories

展示展詳細はこちら

https://newgallery-tokyo.com/ninestories_exhibition

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/