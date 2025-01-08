¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¼«±Ò´±¤Ë¡ª¡×¡ÖÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¾¾ËÜÃóÆÖÃÏ¤Ç¡ÖÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×Æó½½ºÐ¤Î·è°Õ¶«¤Ö¡ª
1·î13Æü¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¾¾ËÜ»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¾¾ËÜÃóÆÖÃÏ¤Ç¡ÖÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂâ°÷¤¬ÎÏ¶¯¤¯¶«¤ó¤À·è°Õ¤È¤Ï¡Ä¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¾¾ËÜÃóÆÖÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤Ë¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢Æó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ââ°÷26¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃóÆÖÃÏ¤Î½©»³¿ÂÀÏº»ÊÎá¤Ï¡¢ ¡Ö¼«¤é¹Í¤¨¤Æ·è¿´¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ°æ°¦²ÚÎ¦»ÎÄ¹
¡ÖÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤êÃ¯¤«¤é¤âÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤ÁÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
Æó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ââ°÷
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÈà½÷¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä¤«Àï¼Ö¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¶¯¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ò½ñ¤¤¤¿»æÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤·¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜË¨Î¦»ÎÄ¹
¡Ö»ä¤Ï»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç¿Æ¹§¹Ô¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ©ÇÉ¤Ê½÷À¼«±Ò´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â»°Áâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹â¶¶°ïñ¥°ìÅùÎ¦»Î
¡Öº£Ç¯¤«¤é2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂº·É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼«±Ò´±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
Ââ°÷¤¿¤Á¤ÏÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¼«±Ò´±¤Î»Å»ö¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£