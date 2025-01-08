¸µ°°ÂçÀ±¡¢Ìý¤½¤ÐÅ¹³«¶È¤¬Ì´¡¡17Ç¯´Ö¤Ë´¶¼Õ¡¢¾Ð´é¤Ç°úÂà²ñ¸«
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâ°°ÂçÀ±¡Ê35¡Ë¡áËÜÌ¾Âç¶úÂóÌé¡¢ÂçÅçÉô²°¡á¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö³Ú¤·¤¤17Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÎÏ»Î¿ÍÀ¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£´û¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÌý¤½¤ÐÅ¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¶È¤¬Ì´¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃÇÈ±¼°¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡°°ÀîÂç¹â½ÀÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¡¢2008Ç¯½é¾ì½ê½éÅÚÉ¶¡£Åê¤²¤äÂµ»¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢14Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¡£¿·ÆþËë¤Î18Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç10¾¡¤òµó¤²¡¢´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º¸É¨¤Î½Å½ý¤Ë¤è¤ê22Ç¯½é¾ì½ê¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³µÙ¾ì¡£½ø¥Î¸ý¤«¤é¤Î´Ø¼èÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢Ëë²¼¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯9·î¤Î½©¾ì½ê¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ¡ÖÄ¬»þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°úÂà¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¡£