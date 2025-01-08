¿ÁÌî¤Î¡ÖÁö¤ê²°¡×Ãç´Ö¤ÎÃË£³¿Í¡¢½ý³²¤ä¶²³å¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¿ÁÌî½ð¤Ï£¸Æü¡¢½ý³²¤È¶²³å¡¢¶²³åÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ÁÌî»ÔÆâ¤Ë½»¤à¡¢Ìµ¿¦¡Ê£²£µ¡Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¡Ê£²£³¡Ë¡¢Âç³ØÀ¸¡Ê£²£±¡Ë¤ÎÃË£³¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯£¹·î£²£¹Æü¸á¸å£±£±»þ£²£°Ê¬¤´¤í¤«¤é£³£°Æü¸áÁ°£²»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ±»ÔÌ¬ÌÓ¤Î»û±¡Ãó¼Ö¾ì¤Çºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê£²£°¡Ë¤òÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢Ê¢Éô¤äÇØÃæ¤ËÁ´¼££³½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¾å¡¢¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¸½¶â£±Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤ÏÈÝÇ§¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÃË¤Ï°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³¿Í¤ÈÈï³²¼Ô¤Ï¿ÁÌî»ÔÆâ¤Ê¤É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¼Ö¤Î¡ÖÁö¤ê²°¡×Ãç´Ö¤Ç¡¢½ð¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£