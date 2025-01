今シーズンよりチェルシーに加入したポルトガル代表DFレナト・ベイガ(21)は早くも1月の移籍市場での去就が注目されている。



左SBにCB、さらに中盤までこなすことができる多才さが魅力のベイガ。エンツォ・マレスカ率いるチームではここまで公式戦17試合に出場し、2ゴール1アシストを記録しているが、現在はカップ戦要員に。プレミアリーグでの出場は7試合のみでプレイ時間も176分と少ない。





Renato Veiga headers in from the corner#UECL | @ChelseaFC pic.twitter.com/uuXb7Nk9GT