¡ÖVTuber¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©Âç¿Í¤Ç¤â°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖVTuber¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡ÖVTuber¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

Æ°²è¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖVirtual YouTuber¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

VTuber¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë2D¤ä3D¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢YouTube¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ëYouTuber¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2016Ç¯¤Ë¸µÁÄVTuber¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥­¥º¥Ê¥¢¥¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å2018Ç¯¤Ë¤ÏVTuber¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡ØNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ù
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô