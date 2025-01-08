9Æü¤Î»³·Á¸©ÃÎ»öÁªµó¹ð¼¨¤Ë¸þ¤±Î©¸õÊä¼õ¤±ÉÕ¤±¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¡Ö¤¼¤ÒÅêÉ¼½ê¤Ë¡×
»³·Á¸©Ä£¤Ç¤Ï9Æü¤Î¸©ÃÎ»öÁª¹ð¼¨¤Ë¸þ¤±8Æü¡¢Î©¸õÊä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¦°÷¤¬¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ë¤Ï¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤é18¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Î½çÈÖ¤ò·è¤á¤ë¤¯¤¸°ú¤¤ÎÊýË¡¤äÆÏ½Ð½ñÎà¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢³¹Æ¬±éÀâÍÑ¤Î´ú¤äÉ½¼¨ÈÄ¡¢ÏÓ¾Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁªµó¤Î7¤ÄÆ»¶ñ¡×¤ÎÅÏ¤·Êý¤Ê¤É¡¢¼êÂ³¤¤òËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸Î®¤ì¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä³ÎÇ§¤·¡¢¹ð¼¨ËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ°ÂÂ¹»Ò ¹¬°ì ½ñµÄ¹¡Ö¥¹¥àー¥º¤Ë±ß³ê¤Ë»öÌ³¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡£¸©Ì±¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÅêÉ¼½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡×
ÃÎ»öÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï9Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£