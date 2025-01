情報量多すぎ!とツッコミ続出ショット公開

GLAYのオフィシャルインスタグラムが更新され、公開された集合ショットに「全員突っ込みどころ満載」と話題になった。

投稿では「『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』マリンメッセ福岡 Thank you!!!」と、3、4日にマリンメッセ福岡で開催したライブに感謝がつづられた。公開された集合写真にはボーカルのTERUにヘアメイクをするベースのJIRO、ギターのHISASHIらがうつっており、リーダーでギターのTAKUROは写真から見切れていた。

この投稿にファンは「アフターショット 情報過多過ぎて笑いが止まらないです〜」「全員突っ込みどころ満載」「リーダー成長期TERUさん可愛い♥」「ほほえみTERUさんもメイクさん気取りのJIROさんもかわいい」「TAKURO様もはや3メートルあります」「とっても平和な空間ですね TAKUROさんがどうなってしまうのか楽しみです」と反響が寄せられた。

「粋な運転手さん」にファン感動

また、ファンからのコメントには「西鉄バスの運転手さん最高!マリンメッセで降りるときに『GLAY30周年おめでとうこさいます!これからライヴ思いっきり楽しんできてください。行ってらっしゃい』とアナウンスで降ろしてくれました。なんて、粋な運転手さん!と感動しました」「帰りのバスの運転手の方がGLAY30周年を祝ってくれてました!」と道中での出来事に感動した様子も寄せられていた。