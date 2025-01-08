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¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡ØGLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025¡ÈBack To The Pops¡ÉPresented by GLAY EXPO¡Ù¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ Thank you!!!¡×¤È¡¢3¡¢4Æü¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTERU¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎJIRO¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎHISASHI¤é¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥®¥¿¡¼¤ÎTAKURO¤Ï¼Ì¿¿¤«¤é¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
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