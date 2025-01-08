µ¯¤¤¿¤é¥«¥é¥«¥é¥«¥µ¥«¥µ¡Ä½¢¿²»þ¤Î¡Ö´¥Áç¡×¤òËÉ¤°¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¡È¸ú²ÌÅª¡É¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡©¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀßÄêÊýË¡¤òÅÁ¼ø
´¨¤µ¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢¡Ö½¢¿²»þ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¿²¼¼¤¬ÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥¨¥¢¥³¥ó²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ë¡Ö´¥Áç¡×¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»°É©ÅÅµ¡¤Î²ÈÅÅ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@MitsubishiKaden¡Ë¤¬¡¢¡Ö¿²¼¼¤Î´¥Áç¤òËÉ¤°¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û´é¥Ñ¥Ã¥¯¡ÜÊ¢´¬¡Ü¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡Ö¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç½Ð¤ë¤ÎÌµÍý¡ª¡×
¿²¼¼¤Î´¥Áç¤òËÉ¤°¾å¼ê¤Ê¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤Î»È¤¤Êý
»°É©ÅÅµ¡Ì¸¥öÊöPR»öÌ³¶É¤Ï¡¢2023Ç¯12·î16Æü¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Âçºåºß½»¤ÎÃË½÷600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅß¤Î ¼¼Æâ´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åß¤Ë¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ½¢¿²¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö´¥Áç¡×¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î¹ç·×¤Ï84.8%¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö´¥Áç¡×¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡¡Ö²÷Ì²/¤Í¤à¤ê±¿Å¾¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡Ö²÷Ì²/¤Í¤à¤ê±¿Å¾¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÄê»þ´Ö¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿²¹ÅÙ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¡ÖÉ÷²»ÎÌ¤òÀÅ²»¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö±¿Å¾¥é¥ó¥×¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«Æ°Åª¤Ë±¿Å¾¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Ì²¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢É÷¸þ¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ä¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ø²¼¸þ¤¤Ë²¹É÷¤òÁ÷¤ë
¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²¼¸þ¤¡×¤ËÉ÷¸þ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¿Í¤Ë²¹É÷¤¬Åö¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´¥Áç¤ò´¶¤¸¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ÃÈ¤«¤¤¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊ¿¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤Ï·Ú¤¤¤¿¤á¡¢ ²¼¤Ë¹ß¤ê¤Æ¹Ô¤«¤ºÃÈ¤Þ¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÉ÷¤è¤±¡×±¿Å¾¤È¤¤¤¦É÷¸þÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÉ÷¤è¤±¡×±¿Å¾¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥óÂ¦¤Ç¿Í¤ËÉ÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤É÷¸þ¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Æ¡¿¤è¤±¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦»°É©ÅÅµ¡¡¡²ÈÅÅ¸ø¼°X¡¿¿²¼¼¤Î´¥Áç¤òËÉ¤°¾å¼ê¤Ê¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤Î»È¤¤Êý
»°É©ÅÅµ¡¡¡¸ø¼°¡¿¿çÌ²¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö½¢¿²»þ¤Î´¥ÁçÂÐºö¡×