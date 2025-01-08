¡ÈÊª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤Ø¡É·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊúÉé¡¡¿·Ï²»á¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÖÃæ¾®´ë¶È¡×¡¡¿·Ç¯½Ë²ì²ñ
¡¡7Æü¤Ë³Æ¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿·Ç¯½Ë²ì¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Êª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Êª²Á¾å¾º¡¡º£Ç¯¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ï¡©¡¡´ë¶È¥È¥Ã¥×¤ËÊ¹¤¯
¢£¿·Ï²»á¤¬¸ÀµÚ¡ÈÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²ÄêÃå¡É
¡¡·ÐÃÄÏ¢¤Ê¤É·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¤¬³«¤¤¤¿¿·Ç¯½Ë²ì¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£2025Ç¯¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¿·Ï²¹ä»ËÂåÉ½´´»ö¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²ÄêÃå¤À¡£¿·Ï²ÂåÉ½´´»ö¡¡
¡Ö¤Þ¤º²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸ÛÍÑ¤Î7³ä¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤Ï¡¢5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿å½à¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´ë¶È¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÏºòÇ¯ÊÂ¤ß¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÄÂ¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£»°°æÉÔÆ°»º¡¡¿¢ÅÄ½Ó¼ÒÄ¹¡¡
¡Ö25Ç¯ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×HD¡¡¾®Ï©ÌÀÁ±²ñÄ¹¡¡
¡ÖµîÇ¯¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¼Ò¤¬6¡ó¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£µîÇ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÄÂ¾å¤²¤òÏ«»È¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Û´Ä¤ËÄÂ¾å¤²¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×SWCC¡¡Ä¹Ã«ÀîÎ´Âå¼ÒÄ¹¡¡
¡Ö24Ç¯¤Ï5.3¡ó¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê½¾¶È°÷¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Îº£¤Î¶ÈÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¾¶È°÷¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×DeNA¡¡Æî¾ìÃÒ»Ò²ñÄ¹¡¡
¡Ö°ì´Ó¤·¤Æ°ìÎ§¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¿Í¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊó½·¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¿Í¤¬Êó¤ï¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×2025Ç¯1·î8ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë