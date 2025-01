ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

2024年12月は、現役東大生で医学部6年生の上田彩瑛(うえだ・さえ)さんが特別コーチを担当。2024年12月27日(金)の放送では、“受験の鍵”となる応援ソング「応援鍵曲」を紹介しました。

2024年12月の特別講師をつとめた上田彩瑛さん

2000年生まれ、大阪府出身の上田さん。東京大学のなかでも最難関と言われる理科三類に現役で合格し、1年生で「東大ミスコン2019」でグランプリを受賞。その後、医学部に進学し、現在は東京大学医学部6年の現役大学生です。アンジー教頭:今夜、受験生に向けて届けるのは、毎月最終週の恒例となっている「受験生 応援鍵曲プレイリスト」です! 聴くと勇気をもらえたり気分転換ができたり、受験勉強の支えとなる曲、“受験の鍵”となる応援ソングを集めてプレイリストを更新していく活動です。受験生、そして上田先生の“応援鍵曲”を紹介!テレビアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」のエンディングで流れていたのを聴いて心を掴まれました。絶対に聴いてほしい鍵曲です。どんな逆境でも負けずに頑張ろうという気持ちになれるから絶対聴いてほしい!(18歳)こもり校長:熱い曲だよね! プレッシャーもあるけど戦わなきゃいけない、みたいなときって人には絶対来るじゃない。いざというときの応援歌で聴いてもらいたいね!部活の顧問の先生に教えてもらいました。最後の大会の練習や本番前にも聴いて、勇気をもらっていた曲です。引退してからも、しんどくなって諦めそうになったとき、“ここぞ”というときに聴いてやる気をもらっています。ストレートに言葉が刺さる感じで、みなさんにも聴いてもらいたい曲です。(18歳)こもり校長:ストレートに「頑張れ」って言ってもらえたら嬉しいですよね。上田先生:嬉しいですね。「まだ出来る 泣くな」ってすごくストレート(笑)。本当にできそうな気がしてきます。こもり校長:今のこの時期は本当に泣きたいからなぁ。受験生のみなさまが受験を乗り越えられるような応援鍵曲です!こもり校長:まだ今はありがとうって言えないから、ってことなのかな? 頑張っている最中だから。上田先生:メロディーの感じとかも、すごく応援してくれそうな感じかなと思いました。こもり校長:今、頑張っている生徒のみんなが夢を叶えて、周りのみんなにありがとうと言える、そんな願いも込めた1曲になるのかな。こもり校長:上田先生が応援鍵曲をあげるとしたら、何でしょうか?上田先生:まず、DREAMS COME TRUE先生の「何度でも」です!こもり校長:俺も10代のときにめっちゃ聴いたな〜。この曲は、上田先生にとってどういう曲なんですか?上田先生:(問題が)何回も解けなかったり、思うように勉強が進まなかったときに、“でも次は大丈夫だよ”っていう気持ちにさせてくれる、否応なく応援してくれるソングだなと思っています。アンジー教頭:受験っていう部分に関してもそうだし、どの世代の人たちにも応援歌としてずっと語り継がれている曲だよね。こもり校長:そうね。世代を超えても、みたいな名曲ってありますよね。

(左から)こもり校長、上田彩瑛さん、アンジー教頭

