ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤¬£±£°¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.03¡¡9.53¡¡8.93¡¡9.42
1MO¡¡10.34¡¡8.38¡¡10.22¡¡8.56
3MO¡¡10.20¡¡7.93¡¡10.22¡¡8.30
6MO¡¡10.16¡¡7.71¡¡10.23¡¡8.27
9MO¡¡10.18¡¡7.73¡¡10.29¡¡8.37
1YR¡¡10.13¡¡7.70¡¡10.99¡¡8.44
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.14¡¡11.24¡¡8.38
1MO¡¡11.03¡¡10.30¡¡7.56
3MO¡¡11.05¡¡10.22¡¡7.46
6MO¡¡11.09¡¡10.22¡¡7.41
9MO¡¡11.20¡¡10.33¡¡7.47
1YR¡¡11.20¡¡10.37¡¡7.50
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.14¡¡11.24¡¡8.38
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