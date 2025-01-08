´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¿ÍÂÐ·è¤Ë¡¡Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô2¿Í¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÌ©Ãå¡¡9Æü¹ð¼¨¡¦26ÆüÅê³«É¼
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤¬1·î9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ï¿·Ç¯Áá¡¹¤«¤éËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¿ÍÂÐ·è¤Ë¡¡Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô2¿Í¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÌ©Ãå¡¡9Æü¹ð¼¨¡¦26ÆüÅê³«É¼
¶áÇ¯¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë´ôÉì¸©¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ¸²½¤äË¤«¤Ê¼«Á³¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸©¤ÎŽ¢¤«¤¸¼è¤êŽ£¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëÃÎ»ö¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂå¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡Ê´ôÉì¸© ¸ÅÅÄÈ¥ ÃÎ»ö¡Ë
¡ÖºÇ´ü¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´À¤ò¤«¤¤¿¤¤¡×
2005Ç¯¤Î½éÅöÁª¤«¤é5´ü20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸ÅÅÄÃÎ»ö¤¬ÂàÇ¤¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ëÃÎ»öÁª¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿Í¸õÊä¤Ë¤è¤ëÂÐ·è¤Ë¡£
¡Ê¹¾ºêÄ÷±Ñ »á¡¦60ºÐ¡§2024Ç¯8·î¼èºà¡Ë
¡Ö¿Í¤äÊª¤¬½¸¤Þ¤ë´ôÉì¸©¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¤Þ¤ºÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¸µÆâ³ÕÉÜÂç¿Ã´±Ë¼¿³µÄ´±¤Î¹¾ºêÄ÷±Ñ¤µ¤ó¡£
¹¾ºê¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¡¢¸ÅÅÄÃÎ»ö¤ËÌó7ËüÉ¼ÆÏ¤«¤ºÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ã¼Ô¤ä½÷À¤Î¿Í¸ýÎ®½Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹¾ºêÄ÷±Ñ »á¡Ë
¡Ö½é·Ø¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
Àè·î31Æü¤ÎÂç³¢Æü¤ÎÌë¡¢¹¾ºê¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¶á½ê¤Î»û¤Ø½é·Ø¤Ë¡£ÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹¾ºêÄ÷±Ñ »á¡Ë
¡Ö³§¤µ¤óÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×
¹¾ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¹çµ¤Æ»6ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¡£1·î4Æü¤Ë¤Ï½é·Î¸Å¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹¾ºêÄ÷±Ñ »á¡Ë
¡Ö4Ç¯´Ö¡¢¿§¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±¦±ýº¸±ý¤»¤º¿¿¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¡£ÉðÆ»¤ÎËÜ¼Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÁªµóÀï¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¿ÍÂÐ·è¡¢¼¡¤ÎŽ¢¤«¤¸¼è¤êŽ£¤ÏÃ¯¤Ë
¡ÊÏÂÅÄÎè»Ò »á¡¦64ºÐ¡§1·î1Æü¼èºà¡Ë
¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÎÏÂÅÄÎè»Ò¤µ¤ó¡£¸µÃ¶¤«¤é½é·ØµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦´ôÉì»Ô¤Î¿À¼Ò¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÏÂÅÄÎè»Ò »á¡Ë
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î²û¤ò²¹¤á¤ë´ôÉì¸©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î°åÎÅÈñ¤ÎÌµÎÁ²½¤ä¡¢¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÎË¹»Ò¡£
¡ÊÏÂÅÄÎè»Ò »á¡Ë
¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯11·î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¯ÌÜÎ©¤ÄË¹»Ò¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
¡ÊÏÂÅÄÎè»Ò »á¡Ë
¡Ö³¹Æ¬±éÀâ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
1·î4Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡£¹¤¤´ôÉì¸©¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÁÊ¤¨¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈSNS¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÏÂÅÄÎè»Ò »á¡Ë
¡Ö´ôÉì¸©¤ÏÌµÂÌ¤ÊÂç·¿¸ø¶¦¹©»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸©Ì±¤ÎÌ¿¤äÊë¤é¤·¤ä´Ä¶¤ò¼é¤ëÊý¸þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
´ôÉì¸©¤Î¼¡¤ÎŽ¢¤«¤¸¼è¤êŽ£¤ÏÃ¯¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤Ï9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢1·î26Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£