Koki¡¤¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÅÐ¾ì¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×
¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤ÎKoki¡¤¡Ê21¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡ßÂ¼¾åÎ´¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂ¼¾åÎ´»á¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Åß¤é¤·¤¯¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Koki¡¤¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢Èþ½Ñ´Û¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¿·Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤â¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£