¡Ö²¶¤¿¤ÁÄìÊÕ¤Ï¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤âÄìÊÕ¤Ê¤ó¤À¤è¡×DVÈà»á¤ÎË½ÎÏ¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡Ò¡ÖÅº¤¤¿²¤À¤±¤Ê¤ó¤ÆÎ®ÀÐ¤Ë¹éÌä¡Ä¡×Èà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò4Ç¯¤ÎÃË¤Î¼å¤ß¤ò°®¤ê¡¢²È¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¤«¤±¤¿20Âå½÷À¡£ÌÀ¤±Êý¤Ë»ö·ï¤¬!?¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡ÒÂè9ÏÃ¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ó
¡ÚºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í!!¡×Âè1ÏÃ
¡¡ÈÈºá¤¢¤ê¡¦Îø°¦¤¢¤ê¡¦¥¤¥±¥á¥ó·Ù»¡´±¤¢¤ê...¡£
¡¡Ä¶ÎáÏÂÅª¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª
¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í!!¡×
¡ã¿åÍË17¡§00¡¦ÉÔÄê´ü¹¹¿·¡ä
¡ÒÂè9ÏÃ¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ó
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«Ê¬¤ÏÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´´¶ÁÛ¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ïbuncomi12@es.bunshun.co.jp¤Þ¤Ç¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¹¹¿·¤Ï2·îÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Õ¤»¤Ç¤£¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë