PUレザーやシリコンなどの素材やカラーによって印象が異なる「Apple Watch用 リストバンド」全30種がラインナップされています☆

PGA「Apple Watch用 リストバンド」まとめ

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」の企画・製造・販売を手掛ける「PGA」

今回は、Apple Watch 2機種に対応したPUレザーやシリコンなどの素材を使ったリストバンドなど合計30種を紹介していきます。

軽くて丈夫高級感ある「PUレザー」

対応機種:Apple Watch 41/40/38mm用/Apple Watch 49/45/44/42mm用

軽くて丈夫なPUレザー素材を使用したApple Watch用バンド。

上品で手触りのいいPUレザーは、シンプルなApple Watchのデザインとぴったりマッチします。

バックルとラグの金属部分はバンドに合わせた高級感あるカラーを採用。

バンドの長さは、手首周り約135〜185mmの間で調節が出来ます。

PUレザー ブラック

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889573

型番:PG-AW41PU01BK

色:ブラック

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889726

型番:PG-AW49PU01BK

色:ブラック

シンプルで合わせやすいブラックのリストバンド。

Apple Watchのスマートさを引き立ててくれます。

「Apple Watch 41/40/38mm用」のPG-AW41PU01BK。

細目のベルトで、ブラックカラーでも華奢見えします。

「Apple Watch 49/45/44/42mm用」の「PG-AW49PU01BK」

PUレザーのブラックは、スーツスタイルにも映えます。

PUレザー グレー

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889580

型番:PG-AW41PU02GY

色:グレー

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889733

型番:PG-AW49PU02GY

色:グレー

シンプルでありながら、柔らかさもプラスしてくれるグレーのリストバンド。

Apple Watchのデザイン性の高さを際立たせてくれます。

「Apple Watch 41/40/38mm用」の「PG-AW41PU02GY」

シンプルとフェミニンの両方が叶う、グレーのリストバンドです。

「Apple Watch 49/45/44/42mm用」の「PG-AW49PU02GY」

グレーなら太目のベルトでもかっちりしすぎず、優しい印象も与えてくれます。

PUレザー ベージュ

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889597

型番:PG-AW41PU03BE

色:ベージュ

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889740

型番:PG-AW49PU03BE

色:ベージュ

上品なベージュのリストバンド。

主張しすぎないので、ビジネスシーンにもフォーマルシーンにも使えます。

「Apple Watch 41/40/38mm用」の「PG-AW41PU03BE」

細いベルトなら、よりフェミニンな印象に。

シャンパンゴールドのような金具も高級感があります!

「Apple Watch 49/45/44/42mm用」の「PG-AW49PU03BE」

太目ベルトでも、ベージュなら柔らかい印象になります。

PUレザー ブルー

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889603

型番:PG-AW41PU04BL

色:ブルー

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889757

型番:PG-AW49PU04BL

色:ブルー

スマートな「Apple Watch」を爽やかに彩る、ブルーのリストバンド。

PUレザーなので、カジュアルダウンしすぎないのも嬉しいポイントです。

「Apple Watch 41/40/38mm用」の「PG-AW41PU04BL」

グレーがかった品の良いブルーで、シンプルな装いのワンポイントにも使えそうです。

「Apple Watch 49/45/44/42mm用」の「PG-AW49PU04BL」

太目ベルトなら、さらに存在感が増します。

PUレザー ピンク

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889610

型番:PG-AW41PU05PK

色:ピンク

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889764

型番:PG-AW49PU05PK

色:ピンク

桜の花のような品のあるピンクも登場。

かわいすぎず、大人の女性にぴったりの色合いです。

「Apple Watch 41/40/38mm用」の「PG-AW41PU05PK」

手元がパッと華やぐ、リストバンドです。

「Apple Watch 49/45/44/42mm用」の「PG-AW49PU05PK」

金具部分のカラーも高級感を与えてくれます。

簡単に付けられるマグネットタイプ

対応機種:Apple Watch 41/40/38mm用/Apple Watch 49/45/44/42mm用

着脱・長さ調整が簡単なマグネットタイプのApple Watch 用バンド。

上品で手触りのよいPUレザー素材のバンド全面にマグネットを内蔵し、マグネット部分を重ねるだけで簡単装着・長さ調節が可能です。

バックルとラグの金属部分はバンドに合わせた高級感あるカラーを採用。

バンドの長さは、手首周り約135〜185mmの間で調節が出来ます。

マグネット ブラック

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889627

型番:PG-AW41MG01BK

色:ブラック

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889771

型番:PG-AW49MG01BK

色:ブラック

シンプルなブラックのマグネットタイプリストバンド。

カジュアルにもフォーマルにも使えるおしゃれさです。

「Apple Watch」のスマートなデザインとも好相性です☆

シンプルなデザインをお探しの方におすすめのリストバンドです。

マグネット アイボリー

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889634

型番:PG-AW41MG02IV

色:アイボリー

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889788

型番:PG-AW49MG02IV

色:アイボリー

優しい印象のアイボリー。

こちらもシンプルなデザインがお好きな方におすすめです。

高級感のあるPUレザーを使用しているので、淡い色合いでも品の良い印象を与えてくれます。

金具部分はスタイリッシュなシルバーカラーとなっています。

マグネット ベージュ

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889641

型番:PG-AW41MG03BE

色:ベージュ

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889795

型番:PG-AW49MG03BE

色:ベージュ

エレガントなベージュカラーのリストバンドです。

「Apple Watch」のスマートなデザインにマッチする、品の良いベージュが嬉しい☆

金具部分は肌との相性がよい、ピンクゴールドカラーを使用。

よりエレガントさを強調してくれます。

マグネット グレー

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889658

型番:PG-AW41MG04GY

色:グレー

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889801

型番:PG-AW49MG04GY

色:グレー

「Apple Watch」の存在感が際立つ、カジュアルにもフォーマルにも使えるグレーのマグネットタイプ。

男性でも女性でも使いやすい、シンプルデザインが魅力のグレーカラーです。

金具部分もシャープな印象の、「Apple Watch」のデザインにぴったりのリストバンドとなっています。

マグネット ピンク

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889665

型番:PG-AW41MG05PK

色:ピンク

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889818

型番:PG-AW49MG05PK

色:ピンク

こちらのピンクもかわいらしすぎず、大人の女性にぴったりの落ち着いた風合いです。

フェミニンでありながら、スマートさも感じさせるビジネスシーンにもぴったりのベルト。

金具部分は上品なピンクゴールドカラー。

シンプルと可憐さの両方を兼ね備えたリストバンドです。

肌ざわりの良い柔らかシリコン

対応機種:Apple Watch 41/40/38mm用/Apple Watch 49/45/44/42mm用

汗や水に強く肌ざわりの良いシリコン素材のApple Watch 用バンド。

柔らかなシリコン素材のバンドは着脱も簡単です。

バックルの金属部分はバンドに合わせた高級感あるカラーを採用。

バンドの長さは、手首周り約135〜185mmの間で調節が出来ます。

シリコン ブラック

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889672

型番:PG-AW41SC01BK

色:ブラック

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889825

型番:PG-AW49SC01BK

色:ブラック

マットなブラックがおしゃれすぎる、水や汗に強いリストバンドです。

シンプルな装いが好きな方におすすめです。

金具もブラックカラー。

カジュアルにもビジネスにも使える、普段使いにぴったりのリストバンドです。

シリコン アイボリー

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889689

型番:PG-AW41SC02IV

色:アイボリー

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889832

型番:PG-AW49SC02IV

色:アイボリー

シンプルでありながら優しい印象のアイボリーのシリコン製リストバンド。

汗に強いので、お休みの日のウォーキングやジョギングなど、スポーツ中にもおすすめです!

軽やかなアイボリーは、スポーツウエアとの相性も抜群です☆

シリコン ベージュ

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889696

型番:PG-AW41SC03BE

色:ベージュ

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889849

型番:PG-AW49SC03BE

色:ベージュ

ヌーディーなベージュは、男性にも女性にも使いやすいカラーです。

さりげなく「Apple Watch」を身につけたい方におすすめです。

ゴールドカラーの金具部分が上品!

どんな洋服にも合わせやすいリストバンドです。

シリコン パープル

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889702

型番:PG-AW41SC04PP

色:パープル

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889856

型番:PG-AW49SC04PP

色:パープル

ラベンダーのような可憐なパープルのシリコン製リストバンド。

大人の方はもちろん、学生さんのおしゃれにもぴったり!

手元が明るい印象になります☆

シリコン ピンク

【Apple Watch 41/40/38mm用】

JANコード:4573540889719

型番:PG-AW41SC05PK

色:ピンク

【Apple Watch 49/45/44/42mm用】

JANコード:4573540889863

型番:PG-AW49SC05PK

色:ピンク

くすみピンクが使いやすい、シリコンのリストバンド。

ファッションのポイントになってくれる、上品で目を引くカラーです。

「Apple Watch」でもっとおしゃれを楽しみたい方におすすめです☆

シーンやファッションに合わせて何本でも持っていたい、「Apple Watch」のリストバンド!

PGA「Premium Style」の「Apple Watch用 リストバンド」は、Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店などにて販売中です。

