Ãæ¹ñ º£Ç¯¤Î¡Ö½ÕÀá¡×¤Ç¹ñÆâ°ÜÆ°¤Ï¡È²áµîºÇÂ¿¡É90²¯¿Í¸«ÄÌ¤·È¯É½¡¡¼«Æ°¼ÖÍøÍÑ¤¬Á´ÂÎ8³ä¤Î72²¯¿Í
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢1·î29Æü¤ÎÃæ¹ñ¤ÎµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ò¶´¤ó¤Àº£·î14Æü¤«¤éÍè·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î¤Î¤Ù90²¯¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤ª¤è¤½5.1²¯¿Í¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ï9000Ëü¿Í¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¼«Æ°¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î8³ä¤Ë¾å¤ë72²¯¿Í¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½¼ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤òµÞ¤°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¼óÅÔËÌµþ¡¢Å·ÄÅ¤Î¼þÊÕ¤äÆîÉô¤Î¹Åì¾Ê¤È¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¡¢ÆâÎ¦Éô¤ÎÀ®ÅÔ¡¦½Å·Ä¤Ê¤É¤Ç¤Îº®»¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£