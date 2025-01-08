¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤¬¡ÖÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¡×8Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÈØ±ÛÆ»¡¦ÈØ±ÛÇ®³¤IC¡Ý°ÂÅÄIC
¡¡ÂçÀã¤ÎÍ½Êó¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤Ï8Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÈØ±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ÇÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤Ï10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤Ï8Æü¸á¸å7»þ¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÈØ±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÈØÄôÇ®³¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é°ÂÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç¡ÖÍ½ËÉ¤ò´Þ¤àÄÌ¹Ô»ß¤á¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê½ÂÂÚ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö³°½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¹ßÀãÃÏ°è¤òÈò¤±¤¿¹°è±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë¡×¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤Ï10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤Ï8Æü¸á¸å7»þ¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÈØ±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÈØÄôÇ®³¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é°ÂÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç¡ÖÍ½ËÉ¤ò´Þ¤àÄÌ¹Ô»ß¤á¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê½ÂÂÚ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö³°½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¹ßÀãÃÏ°è¤òÈò¤±¤¿¹°è±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë¡×¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£