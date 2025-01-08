´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡¡¡Ö´Ú¹ñÄÌ¡×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¼¼°æ¾»Ìé»á¤¬Æ±¹Ô
¡¡²Æì¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦´Ú¹ñÌîµå°Ñ°÷²ñ¡ÊKBO¡Ë¤Î6µåÃÄ¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥×ÃÏ½ä¤ê¥Ä¥¢¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æì¡¦´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥¥ã¥ó¥×ÃÏ½ä¤ê¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ç¡¢2·î28Æü¤«¤é2Çñ3Æü¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤òÄ¹¤¯¼èºà¤·¡Ö´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎÅÁ¤¨¼ê¡×¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼¼°æ¾»Ìé»á¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öµ¤·Ú¤Ë´Ú¹ñµåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËË¬¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿º£²ó¤Î´ë²è¡£³ÆµåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ò¥Ð¥¹¤ÇË¬Ìä¤·¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¼¼°æ»á¤¬¥¥ã¥ó¥×´ÑÍ÷¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ë¤ÏÆáÇÆ»ÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¼°æ¾»Ìé¡¡¥Ü¥¯¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ú¹ñÌîµå¤Î¹¥´ñ¿´¡×¤ò¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼¼°æ»á¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¥é¥à¡Ö¼¼°æ¾»Ìé¤Î·î¤Ë2²ó¤Ï´Ú¾ð°ÜÆþ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¡¡03Ç¯¤«¤é¤Û¤ÜËèÇ¯¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï¸½ÃÏÈ¯Ãå¤Ç1Ì¾1¼¼¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡ËÍøÍÑ¤Ç5Ëü7000±ß¡¢2Ì¾1¼¼¡Ê¥Ä¥¤¥ó¡ËÍøÍÑ¤Ç5Ëü3000±ß¡£¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï2·î7Æü¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒHMC¡¦¤Ë¤³¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡¢ÅÅÏÃ03¡Ê5812¡Ë7080¡£