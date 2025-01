来季からNBAを配信するプライム・ビデオのアナリストにノビツキーとグリフィンが就任

1月8日(現地時間7日)。2025-26シーズンからNBAの試合を配信する『Prime Video』(プライム・ビデオ)が、アメリカのカリフォルニア州カルバーシティにあるスタジオの番組に出演する3名を発表した。

Amazon MGMスタジオで放送される番組のリポーターには『Bleacher Report』と『TNT』でも出演してきたテイラー・ルックス、そしてアナリストには元NBA選手のダーク・ノビツキー(元ダラス・マーベリックス)、ブレイク・グリフィン(元ロサンゼルス・クリッパーズほか)が就任。

We’re thrilled to welcome Taylor Rooks, Blake Griffin and Dirk Nowitzki to the #NBAonPrime team. Coming in October. pic.twitter.com/ICP6lLw1VJ

