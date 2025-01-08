¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±ÀÐÄÍÍµØ¹¤¬ÆþÎÀ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤â°¦ÍÑ¤Î¿²¶ñ»ý»²¤Ç¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤Í¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡á²ÖºéÆÁ±É¡Ë¤¬£¸Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë²ÖºéÆÁ±É¤Î´ä°æÎ´´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤òàÊõÊªá¤È¤·¤Æ»ý»²¡£¡Ö°ìÊâ°ìÊâ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡££±Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÀ¾Àî¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈËí¤â»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¼«¿È¤ÎÂÎ·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤Ç¡ÖÎý½¬¤ÇÈè¤ì¤¿ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¿çÌ²¤À¤Ã¤¿¤ê¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤è¤ê¼Á¤Î¤¤¤¤¿çÌ²¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄ¶°ìÎ®¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿çÌ²¤ÏÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤Í¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¼ç¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂç·¿Í··â¼ê¤Ï¡Ö¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£