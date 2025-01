¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤È¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¡ªÇµ¤¬Èþ¡¡¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó(¥á¡¼¥×¥ë)

『乃が美』は、2025年1月15日(水)より、国内『乃が美』一部店舗にて、ミルフィーユ「生」食パン(メープル)を数量限定で販売します。

乃が美 ミルフィーユ「生」食パン(メープル)

販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,500円(税込)・北海道・沖縄 1,600円(税込)

販売期間 :2025年1月15日(水)〜

※ 数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗

※ 店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

※ 取扱についての詳細は各店舗へお問い合わせください。

なお、数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

■乃が美独自の製法で実現した、新食感のミルフィーユ

本商品は、乃が美自慢のしっとりとした「生」食パン生地を、幾層に重ね、贅沢に仕上がっています。

乃が美独自の製法により、しっとりふんわりとした「生」食パンの絶妙なバランスを実現。

まるでシフォンケーキのような食感は、食パンの常識を覆す新感覚の食体験を楽しめます。

■メープルの幸せな香り

香り高いメープルの層を贅沢に織り込み、ほんのりとした甘さと上品な香りをプラス。

トーストすれば、メープルの甘い香りが一層引き立ち、至福のひとときを演出します。

朝食にはもちろん、ティータイムのお供にも最適です。

新しい食感とメープルの豊かな風味を楽しめます。

