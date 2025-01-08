¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¡ÈÊ¡ÅÄÁÈ¡É¤ÎºÇ¿·±Ç²è¸ø³«Á°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡È´û»ë´¶¡É¤ÎÀµÂÎ
¡Ô³Ø¹»Æâ¤Î±é·à¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢³Ø¹»Æâ¤ä¥¯¥é¥¹Æâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤¤Ð¤«¤ê¤ß¤»¤é¤ì¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥¹¥È¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¹¤®¤ë¡©Äê´üÅª¤Ë¡ÈÏÃÂê¡É¤Ë¤Ê¤ëÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎX
¡¡ÆâÎØÏÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥°¥Á¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤ä¤é°ã¤¦¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÊ¡ÅÄÁÈ¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡1·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢»³ºê¸¿Í¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì»á¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëSNS¤Ç¤ÎÁ°É¾È½¤À¡£
¡¡2018Ç¯¤è¤ê¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£2024Ç¯12·î»þÅÀ¤ÎÎß·×Éô¿ô¤Ï200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡£
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀø¤àÇ¦¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤Ï»Â¿·¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼ç±é¤Î»³ºê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢ÇòÀÐËã°á¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½Ð±é¡£Ê¡ÅÄºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ë¥à¥í¥Ä¥è¥·¤äº´Æ£ÆóÏ¯¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¡£
¡Ô¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¦¡Õ
¡¡Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2017Ç¯¤È2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¶äº²¡Ù¤ä¡¢2020Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¡£
¡ÖÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤ä¡¢È´·²¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬É¾È½¤Ç¤¹¡£Ê¡ÅÄºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿ÇÐÍ¥¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¡È¾ïÏ¢¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ïÏ¢ÇÐÍ¥¤â¡ÈÊ¡ÅÄÁÈ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Æ±¤¸¡ÈÊ¡ÅÄºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE ¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯12·î20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤â¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¡¢ÇòÀÐËã°á¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥à¥í¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡ÈÊ¡ÅÄÁÈ¡É¾ïÏ¢¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¸ø³«Æü¤¬1¤«·î¤Û¤É¤·¤«¶õ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½Ð±é¼Ô¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´û»ë´¶¤òÊú¤¯À¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡1·î6Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¤Î¸ø³«Á°¤Î´°À®ÈäÏªÊó¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀÊ¤Ç¡¢½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÊ¡ÅÄºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Ï¡¢
¡ÖÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Ã£À®´¶¤è¤êÁÓ¼º´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»£±Æ»þ¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏµÓËÜ°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¸½¾ì¤Çµá¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼ç±é¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÉÍÊÕ¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¡Õ
¡ÔÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Õ
¡ÔÊ¡ÅÄÁÈ¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¸ø³«Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÇ¿·¤ÎÊ¡ÅÄºîÉÊ¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éº£¸å¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Â¿·¤µ¤È¡¢¿´ÇÛ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¾Ð¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£