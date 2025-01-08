¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡×1·î16ÆüÈ¯Çä¡¢¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ò¥«¥Ä¥Ñ¥ó¤ÇÄó¶¡¡¢À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤ò´¶¤¸¤ë´Å¿Ý¤À¤ì¤È¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ç¡È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É
¥³¥á¥À¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤Ï1·î16Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹ ¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡×È¯ÇäŽ¥¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Ûñ»Ò¤Î²¦¾¡Ö2025Ç¯ÈÇ¤®¤ç¤¦¤¶¶æ³ÚÉô¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«ºÅ¡¢¤®¤ç¤¦¤¶¶æ³ÚÉô¥«¡¼¥É¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¡¢ºÇÂç10%¥ª¥Õ¤Î²ñ°÷¥«¡¼¥É
ÈÎÇä¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¤Ç¡¢1·î16Æü¤«¤é2·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£½ªÇä»þ´ü¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
µÜºê¸©¤¬È¯¾Í¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ò¥«¥Ä¥Ñ¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Æ¤²¤¦¤Þ!¡×(¡Ö¤Æ¤²¤¦¤Þ¡×¤ÏµÜºê¸©¤Î¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÊý¸À)¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¥Á¥¥óÆîÈÚ¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡Ó
¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡×¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ980±ß¤«¤é1,040±ß¡£²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£°ìÉôÈÎÇä¤·¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤Ë¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤·Ü¤à¤ÍÆù¤ò»ÈÍÑ¡£À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤ò´¶¤¸¤ë´Å¿Ý¤À¤ì¤È¡¢¤¿¤Þ¤´¤Î¥³¥¯¤È¶Ì¤Í¤®¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ß¡¢¡È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£