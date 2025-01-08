TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µîÇ¯10·î¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç80Âå¤Î½÷À­¤«¤é¤«¤Ð¤ó¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àì½¤Âç³Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¶¯Åð½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä´ÉÛ»Ô¤Ë½»¤àÀì½¤Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤ÎÀéÍÕ¹­ÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£

ÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯10·î29Æü¤Î¸á¸å¡¢Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç80Âå¤Î½÷À­¤Ë¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤­¡¢¸½¶â7000±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤¤¡¢½÷À­¤¬Äñ¹³¤·¤ÆÅ¾¤ó¤ÀºÝ¤Ë´é¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½÷À­¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä´ÉÛ»Ô¤Ç¤ÏµîÇ¯8·î¤«¤é11·î¤Ë¹âÎð½÷À­¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤¬4·ïµ¯¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤éÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£