¡ÖÌ±°Õ¤Î¸ÇÄê¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¸øÌÀ¡¦»³¸ý¾ïÇ¤¸ÜÌä¡¡½°»²Æ±ÆüÁª¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨
¸øÌÀÅÞ¤Î»³¸ý¸µÂåÉ½¤Ï¡¢²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½°µÄ±¡Áªµó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ö½°»²Æ±ÆüÁªµó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤ÎÌ±°Õ¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤êÊý¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½°»²Æ±ÆüÁªµó¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬º£·î¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Í½»»°Æ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢Æ±ÆüÁªµó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¸µÂåÉ½¤Î»³¸ý¾ïÇ¤¸ÜÌä¤Ï¡¢8Æü¸á¸å¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤È¤Î²ñÃÌ¸å¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö½°»²Æ±ÆüÁªµó¡×¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡»³¸ý¾ïÇ¤¸ÜÌä
¡Ö½°»²¤ÎÇ¤´ü¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â»²µÄ±¡¤ÏÈ¾¿ô²þÁª¡¢¤½¤·¤Æ½°µÄ±¡¤Ï²ò»¶¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÂçÎÌ¤ÎÌ±°Õ¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»³¸ý»á¤Ï¡¢9Æü¤«¤éÀÐÇËÁíÍý¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíÍý¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£