¡Ö½÷¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ë¡×10ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ä25ºÐ¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤ÎËÛÊü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¹ñÊõµé¥Ü¥Ç¥£¡ª¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(25)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¹ñÊõµé¥Ü¥Ç¥£á¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¸¶¤Ï¡Ö¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯1ºýÌÜ¤ÎÉ½»æ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡É½»æ»£±Æ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë4Çñ5Æü¤Ç¥¿¥¤¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Åê¹Æ¤Ç¤ÏÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤âºÇ¹â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡×¡Öº£Ç¯¤â¹ñÊõµé¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤·¤«¸À¤¨¤ó¡×¡Ö½÷¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ë¤Î¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¸¶¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDream5¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ10ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»¨»ï¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤â¤Ä¤È¤á¤¿¡£