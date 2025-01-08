¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç½éÍ¥¾¡·è¤á¤ë·è¾¡ÃÆ¤ÎÎÓ²ÈÀµ¤¬¸ì¤ë·ãÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éNPB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ºò½©¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂæÏÑÂåÉ½¤ÎÎÓ²ÈÀµ¡Ê¥ê¥ó¡¦¥«¥»¥¤¡¢±Ñ¸ìÌ¾¥é¥¤¥ë¡¦¥ê¥ó¡ËÊá¼ê¡Ê27¡á¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹2A¥¢¥Þ¥ê¥í¤«¤éFA¡Ë¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÂæÏÑ»Ë¾å½é¤á¤Æ¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂæÏÑÂåÉ½¤ÎÀð¤ÎÍ×¡£·è¾¡¤ÇÉé½ý¸òÂå¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¼«½Í¤·¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¡¢ÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ìø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë
¡¡¡½¡½ÂæÏÑÂåÉ½¤Ïºò½©¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤òÄÌ¤·¤ÆÂæÏÑ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¸«¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡¢·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ï¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç3²óÂÐÀï¤·¤Æ2²óÉé¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤¿¤ÀÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë½¸ÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÀï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤ËÂº·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡ÖÎò»ËÅª¤Ë¤âÆüËÜ¤Ï¶¯¤¯¡¢Àµ¤·¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¤¤¤Ä¤âÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤ÇÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÎÌîµå¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×·è¾¡¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤Ï0¡½0¤Î5²ó¤Ë¸Í¶¿¤«¤éÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¤½¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤Ë¡£°ìÊý¤Ç»î¹ç½ªÈ×¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö8·î¤Ëº¸¼ê¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤¿¡£µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µã¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤±¤É¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¸Í¶¿¤«¤é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ë2A¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¡¢²áµî¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢DeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ì¥Ã¥¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀï¤ÎÁ°¤ËÈà¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ä¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸Í¶¿Áª¼ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¡£Èà¤Ï»ä¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Åìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤É¤ó¤Ê½õ¸À¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÂæÏÑ¥é¥¦¥ó¥É¤Î»þ¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤ÁµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£ÂÇ¤ÁµÞ¤¬¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¬±¿¤Ë¤âÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ïºå¿À¤Î¿¹²¼Áª¼ê¤ÎÂÇ·â¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î¥Ð¥Ã¥Èµ°Æ»¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄêÀ¤Ê¤É¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î1¿Í¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¸å¤ËÂæÏÑÂåÉ½¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¼«½Í¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò½Ë¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢½Ë¤¤¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º®Íð¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤¬·èÃÇ¤·¡¢²æ¡¹Á´°÷¤¬Æ±°Õ¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤À¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¸¬µõ¤ÊÀ³Ê¤â´Þ¤á¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢ÂæÏÑÃæ¤Î¿Í¡¹¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤ÇÈà¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡½¡½¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï±¦¼ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏFA¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õ¶·¡£ÊÆ¹ñ¤Ç·ÀÌó¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¤â¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éNPB¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¤È¤Æ¤âÆüËÜ¤ÎÌîµå¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¡¡½¡½2026Ç¯¤ÎWBC¤Ø¤Î»×¤¤¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂæÏÑ¤â¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î¹ñÁ´ÂÎ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼êÃæ¿´¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤â¤·2026Ç¯¤ÎWBC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯¤â¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×